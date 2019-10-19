"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Леганес" уступил "Хетафе".

Теперь "Хетафе" занимает в чемпионате шестое место, а "Леганес" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Хетафе" - "Леганес" 2:0

Голы: Анхель Родригес, 64 - 1:0, Анхель Родригес, 84 - 2:0

"Хетафе": Сория, Ньом, Рауль Гарсия (Кенеди, 60), Джене, Кукурелья, Джейсон (Тимор, 84), Максимович, Арамбарри, Кабрера, Мата, Молина (Анхель Родригес, 46).

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Омеруо, Бустинса (Оскар Родригес, 74), Росалес, Меса (Эн-Несири, 67), Ресио, Мерино (Брэйтуэйт, 67), Эрасо, Сиовас, Каррильо.

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