"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Леганес" уступил "Хетафе".
Теперь "Хетафе" занимает в чемпионате шестое место, а "Леганес" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
"Хетафе" - "Леганес" 2:0
Голы: Анхель Родригес, 64 - 1:0, Анхель Родригес, 84 - 2:0
"Хетафе": Сория, Ньом, Рауль Гарсия (Кенеди, 60), Джене, Кукурелья, Джейсон (Тимор, 84), Максимович, Арамбарри, Кабрера, Мата, Молина (Анхель Родригес, 46).
"Леганес": Куэльяр, Сильва, Омеруо, Бустинса (Оскар Родригес, 74), Росалес, Меса (Эн-Несири, 67), Ресио, Мерино (Брэйтуэйт, 67), Эрасо, Сиовас, Каррильо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2