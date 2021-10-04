"Хетафе" уволил главного тренера после ужасного старта сезона

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

"Хетафе" принял решение уволить главного тренера команды Мичела, сообщает официальный сайт "синих"ю

Это решение было принято после того, как в восьми стартовых турах Ла Лиги клуб из пригорода Мадрида набрал всего одно очко.

Как сообщает издание Marca, главным претендентом на освободившийся пост является Кике Санчес Флорес.

Напомним, что Мичел был назначен главным тренером "Хетафе" перед текущим сезоном, после того, как клуб покинул Хосе Бордалас, который возглавил "Валенсию". С Бордаласом "синие" доходили до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне 2019/20.

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