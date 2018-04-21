"Хетафе" в гостях одолел "Эйбар"

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Хетафе" на выезде взял верх над "Эйбаром".

"Эйбар" – "Хетафе" - 0:1

Гол: Оливера, 23 - 0:1.

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Жунка (Иван Алехо, 74), Капа, Ломбан, Эскаланте (Жордан, 69), Диоп, Орельяна, Леон, Пенья, Кике (Шарлес, 46).

"Хетафе": Гуаита, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера (Антунеш, 88), Оливера, Мора (Барри, 68), Фламини, Фажр, Суарес, Дьедиу (Молинеро, 81), Анхель.

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