"Хетафе" в гостях взял верх над "Райо Вальекано"

В матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" на выезде взял верх над "Райо Вальекано".

"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 1:2

Голы: Фулькье, 63 - 0:1, Акиеме, 67 - 0:2 (автогол), Де Томас, 73 - 1:2.

"Райо Вальекано": Альберто Гарсия, Адвинкула, Гальвес, Амат, Акиеме, Комесана, Эмбарба (Герра, 82), Трехо, Имбула (Посо, 82), Альваро Гарсия (Бебе, 65), Де Томас.

"Хетафе": Сориа, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Гонсалес, 82), Фулькье, Арамбарри (Микель, 90+1), Максимович, Дидье, Молина, Анхель (Мата, 67).

Удаление: Трехо, 90+2.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 4:2. | soccernews.ru