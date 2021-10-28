"Хетафе" в компенсированное время упустил победу над "Гранадой"

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"Хетафе" в компенсированное время упустил победу над "Гранадой"Фото: твиттер "Гранады"

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" вырвала ничью в матче с "Хетафе".

"Гранада" - "Хетафе" 1:1

Голы: Унал, 36 - 0:1, Молина, 90 - 1:1

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини (Пуэртас, 57), Диас, Абрам, Эскудеро, Монторо (Молина, 57), Милья, Мончу (Соро, 79), Рочина, Мачис (Бакка, 79), Суарес.

"Хетафе": Сория, Суарес (Иглесиас, 86), Ньом, Митрович, Кабако (Флорентину, 68), Куэнка, Аленья (Тимор, 68), Максимович, Арамбарри, Унал (Сильва, 86), Поведа (Мата, 80).

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