"Хетафе" в родных стенах одолел "Малагу"

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"Хетафе" в родных стенах одолел "Малагу"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле минимально обыграл "Малагу" благодаря голу Калы в середине второго тайма.

"Хетафе" – "Малага" - 1:0

Гол: Кала, 73 - 1:0.

"Хетафе": Мартинес, Бруно Гонсалес, Антунеш, Суарес, Кала, Фажр, Портильо, Арамбарри, Сибасаки (Мора, 83), Молина, Дьедиу (Анхель, 61).

"Малага": Роберто, Эрнандес, Микел, Рикка, Росалес, Чори Кастро (Мула, 81), Ресио, Итурра (Буэно, 76), Гонсалес, Кеко (Пеньяранда, 70), Эн-Несири.

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