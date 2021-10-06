"Хетафе" в третий раз назначил одного и того же тренера

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

"Хетафе" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Кике Санчеса Флореса вместо Мичела Гонсалеса, который был уволен из-за плохих результатов на старте сезона.

Команда из пригорода Мадрида начала сезон с семи поражений в семи стартовых турах Ла Лиги и набрала первое очко только в 8-м туре, сыграв вничью с "Реал Сосьедадом" (1:1).

Кике Флорес уже возглавлял команду с 2004 по 2005 год, а также в 2015 году.

Также не пропустите: Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с "Камп Ноу". | http://soccernews.ru