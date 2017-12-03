"Хетафе" – "Валенсия" – 1:0 (обзор)

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"Хетафе" – "Валенсия" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Валенсией" (1:0).

Видео: "Хетафе" – "Валенсия".

 

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 13 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Малага 14 8
20 Алавес 13 6
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