"Хетафе" ворвался в зону Лиги чемпионов благодаря победе над "Бетисом"

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"Хетафе" ворвался в зону Лиги чемпионов благодаря победе над "Бетисом"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Бетис" со счетом 2:1. Победу мадридцам принесли голы Кабреры и Маты. У севильцев отличился Хоакин.

Благодаря этой победе "Хетафе" вышел на четвертое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов-2019/20. "Бетис" остался на 7-й позиции.

"Бетис" – "Хетафе" - 1:2 (0:2)
Голы: Кабрера, 20 - 0:1, Мата, 44 - 0:2, Хоакин, 75 - 1:2

"Бетис": Лопес, Бартра, Манди, Феддаль, Барраган (Санчес, 46), Каналес, Гуардадо, Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Морон (Тельо, 67), Леон (Хесе, 46).

"Хетафе": Сория, Суарес, Даконам, Оливера, Фулькье, Портильо (Кристофоро, 75), Максимович, Арамбарри (Фламини, 62), Кабрера, Мата, Молина (Анхель, 85).

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