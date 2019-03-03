"Хетафе" ворвался в зону Лиги чемпионов благодаря победе над "Бетисом"
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Бетис" со счетом 2:1. Победу мадридцам принесли голы Кабреры и Маты. У севильцев отличился Хоакин.
Благодаря этой победе "Хетафе" вышел на четвертое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов-2019/20. "Бетис" остался на 7-й позиции.
"Бетис" – "Хетафе" - 1:2 (0:2)
Голы: Кабрера, 20 - 0:1, Мата, 44 - 0:2, Хоакин, 75 - 1:2
"Бетис": Лопес, Бартра, Манди, Феддаль, Барраган (Санчес, 46), Каналес, Гуардадо, Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Морон (Тельо, 67), Леон (Хесе, 46).
"Хетафе": Сория, Суарес, Даконам, Оливера, Фулькье, Портильо (Кристофоро, 75), Максимович, Арамбарри (Фламини, 62), Кабрера, Мата, Молина (Анхель, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22