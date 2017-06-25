"Хетафе" возвращается в Примеру

В ответном финальном матче плей-офф испанской Сегунды "Хетафе" на своём поле обыграл "Тенерифе" со счётом 3:1. Так как в первой игре канарцы победили со счётом 1:0, по сумме двух встреч путёвку в высший дивизион добыла команда Хосе Бордаласа. Ранее в Примеру также пробились "Леванте" и "Жирона".

"Хетафе" – "Тенерифе" - 3:1

Голы: Фаурлин, 9 - 1:0, Пачеко, 12 - 2:0, Лосано, 17 - 2:1, Пачеко, 37 - 3:1.

"Хетафе" – Гуаита, Ката Диас, Молинеро, Суарес, Горосито, Фаурлин, Мора (Ласен, 77), Портильо, Чули (Альваро, 72), Молина, Пачеко (Пенья, 89).

"Тенерифе" – Эрнандес, Саэнс, Камий, Камара (Жуини, 86), Херман Санчес, Санс, Бермудес, Дьедиу, Сусо Сантана (Тиронне дель Пино, 62), Сибасаки (Ньигес, 51), Лосано.

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