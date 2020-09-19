"Хетафе" выиграл у "Осасуны"

В рамках 2-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле взял верх над "Осасуной".

Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Хайме Мата.

"Хетафе" – "Осасуна" - 1:0

Гол: 1:0 – 54 Мата.

"Хетафе": Сория, Эчейта, Джене, Оливера, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Анхель Родригес, 90), Суарес (Кабако, 90), Эрнандес (Тимор, 80), Мата (Унал, 88).

"Осасуна": Эррера, Ронкалья (Видаль, 66), Давид Гарсия, Аридане, Хуан Крус, Иньиго Перес (Кардона, 66), Ойер Санхурхо (Торро, 83), Роберто Торрес (Барха, 76), Монкайола, Рубен Гарсия, Адриан (Кальери, 76).

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