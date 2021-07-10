"Хетафе" выкупил Аленью у "Барселоны"

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"Хетафе" выкупил Аленью у "Барселоны"

Фото сайт "Барселоны"

"Хетафе" договорился с "Барселоной" о выкупе прав на полузащитника Карлеса Аленью.

"Сине-гранатовые" на своём официальном сайте подтвердили сделку, однако не раскрыли её условия.

Известно только, что "Барса" сохранила за собой право обратного выкупа 23-летнего хавбека, а также согласовала получение 50 процентов от любого будущего трансфера игрока.

Аленья с января выступал за "Хетафе" на правах аренды, сыграл 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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