"Хетафе" выкупил защитника "Динамо"

"Хетафе" на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на защитника киевского "Динамо" Виторину Антунеша.

Напомним, что испанский клуб арендовал португальского фулбека минувшим летом за 500 тысяч евро, а сейчас доплатил за него ещё 2,5 миллиона. Стороны заключили двухлетний контракт.

31-летний Антунеш выступал за "Динамо" с 2015 года, сыграл 79 матчей и забил 5 голов.

Напомним, что "Хетафе" претендует на защитника "Тосно". | http://soccernews.ru