"Хетафе" вырвал ничью у "Севильи"

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"Хетафе" вырвал ничью у "Севильи"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Севилья" сыграла вничью с "Хетафе".

"Севилья" – "Хетафе" 1:1

Голы: Муриэль, 72 - 1:0, Анхель, 90 - 1:1

"Севилья": Рико, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Нзонзи, Банега, Васкес (Нолито, 68), Сарабия (Писарро, 81), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 56).

"Хетафе": Гуаита, Бруно Гонсалес, Антунеш, Даконам, Кала, Портильо, Бергара (Мора, 39), Арамбарри (Пачеко, 75), Сибасаки (Фажр, 60), Дьедиу, Анхель.

Предупреждения: Кала (64), Бруно Гонсалес (69), Мора (74), Меркадо (76). | http://soccernews.ru

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