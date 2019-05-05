"Хетафе" - "Жирона" - 2:0, "Эйбар" - "Бетис" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)

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"Хетафе" - "Жирона" - 2:0, "Эйбар" - "Бетис" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Хетафе" - "Жирона"

"Эйбар" - "Бетис"

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"Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (видео голов)

"Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (видео голов)

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
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4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Севилья Севилья 36 55
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8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 35 40
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