Хёведес дал характеристику Юрию Сёмину

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хёведес дал характеристику главному тренеру своей команды Юрию Сёмину.

"Я разговаривал с ним. Пока не могу рассказать о нём много, но первое впечатление отличное - он очень дружелюбный и открытый тренер. Проблем с взаимопониманием тоже нет - на занятиях меня сопровождает переводчик, который переводит всё, что коуч говорит по-русски" - сказал Хёведес.

Напомним, что "Локомотив" купил опытного немецкого бека за 5 миллионов евро.

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