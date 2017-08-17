Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес может перебраться в чемпионат Англии.

Сообщается, что известный футболист уже контактировал с одним из клубов АПЛ, обсуждая условия возможного контракта.

Действующий контракт Хёведеса с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2020 года, а сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

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