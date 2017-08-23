Хеведес может перейти в "Ливерпуль"



"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Шальке" Бенедикту Хеведесу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На покупке игрока настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Стоит отметить, что Хеведес по решению тренерского штаба был лишен капитанской повязки, которую носил с 2011 года.

29-летний Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года, провел за клуб 334 матча и забил 23 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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