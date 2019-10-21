Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство в РПЛ
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес считает, что команды, входящие в топ-5 РПЛ на сегодняшний день, будут вести борьбу за золотые медали до конца чемпионата.
"Наши главные конкуренты в гонке за золото в чемпионате России - это "Зенит", "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место. Я не назвал "Спартак"? У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о "Спартаке", потому что мало смотрел матчи с его участием", - сказал Хеведес.
По итогам 13 туров "Локомотив" и "Зенит" лидируют в Премьер-лиге, на 2 очка от них отстаёт "Краснодар", на 3 балла - ЦСКА и "Ростов".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8