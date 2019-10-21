Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство в РПЛ

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес считает, что команды, входящие в топ-5 РПЛ на сегодняшний день, будут вести борьбу за золотые медали до конца чемпионата.

"Наши главные конкуренты в гонке за золото в чемпионате России - это "Зенит", "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место. Я не назвал "Спартак"? У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о "Спартаке", потому что мало смотрел матчи с его участием", - сказал Хеведес.

По итогам 13 туров "Локомотив" и "Зенит" лидируют в Премьер-лиге, на 2 очка от них отстаёт "Краснодар", на 3 балла - ЦСКА и "Ростов".

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