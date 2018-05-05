Хеведес не исключил, что останется в "Ювентусе"

Защитник туринского "Ювентуса" Бенедикт Хеведес высказался по поводу своего будущего.

Напомним, что 30-летний немец выступает за "бьянконери" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Шальке".

"Моё будущее обсудим по окончании сезона. Сейчас главное - выиграть скудетто и Кубок Италии. К сожалению, я играл мало, но сейчас нахожусь в хорошей форме и способен показать своё мастерство. По окончании сезона сядем и проведём переговоры" - цитирует футболиста Four Four Two.

Хеведес из-за постоянных травм сыграл за "Ювентус" всего 3 матча, в которых забил 1 гол.

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