Хеведес объяснил своё решение завершить карьеру

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Хеведес объяснил своё решение завершить карьеру

Бывший защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал, почему он решил уйти из футбола в 32 года.

"Недавно я путешествовал с семьей по югу Франции и заметил, как классно проводить время с сыном. В тот момент футбол потерял значение для меня. К сожалению, я редко бывал рядом с ребёнком, когда жил в Москве. Я очень скучал. Хотя завершение карьеры - это трудный шаг. Мне нравилось играть в футбол.

Деньги? Я много зарабатывал и сейчас это не имеет значения. Дорогие часы и машины - это не мой образ жизни. А так на моих счетах достаточно денег, поэтому не о чем жалеть", - сказал Хеведес в интервью Der Spiegel.

Помимо "Локомотива" немецкий центрбек выступал за "Шальке" и "Ювентус".

Главное достижение Хеведеса - победа на ЧМ-2014 в составе сборной Германии. На клубном уровне он выиграл 6 трофеев.

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