Хеведес объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес решил повесить бутсы на гвоздь.

32-летний футболист 8 июня расторг контракт с "железнодорожниками", после чего оставался свободным агентом.

В итоге немецкий центрбек, также известный по выступлениям за "Шальке" и "Ювентус", завершил карьеру.

Главное достижение Хеведеса - победа на ЧМ-2014 в составе сборной Германии. На клубном уровне он выиграл 6 трофеев.

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