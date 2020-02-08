Хеведес оценил перспективы Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе

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Хеведес оценил перспективы Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес порассуждал о способностях своего партнёра по команде Алексея Миранчука.

"Он молодой футболист, который всегда готов учиться и может значительно прибавить. В любом европейском чемпионате это будет очень качественный игрок, он везде сможет спокойно играть. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу", - сказал Хеведес.

По некоторым данным, перед январским дедлайном российского хавбека пытался арендовать "Милан", но "Локомотив" заблокировал сделку.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "железнодорожников" 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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