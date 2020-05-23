Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес вскоре может покинуть клуб.

Как сообщает "Чемпионат", футболист отказывается возвращаться в Москву в назначенный клубом день из-за опасений заразиться коронавирусом.

Отмечается, что Хеведес готов разорвать соглашение с клубом. Кроме того, игрок даже рассматривает вариант с завершением карьеры.

Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года. За это время он провел 50 матчей и забил 4 гола.

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