Хеведес покидает "Локомотив"
В ближайшее время московский "Локомотив" расторгнет контракт с защитником Бенедиктом Хеведесом, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, немец не хочет возвращаться в Россию и клуб в данной ситуации решил пойти ему навстречу, прекратив сотрудничество по обоюдному согласию.
Ожидается, что 32-летний футболист останется в Германии и не будет готовиться к возобновлению сезона. "Железнодорожники", в свою очередь, сэкономят на зарплате игрока.
Хеведес выступал за "Локо" с лета 2018 года, сыграл 50 матчей и забил 4 гола. Его контракт с клубом был рассчитан ещё на один сезон.
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