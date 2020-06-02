Хеведес покидает "Локомотив"

В ближайшее время московский "Локомотив" расторгнет контракт с защитником Бенедиктом Хеведесом, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, немец не хочет возвращаться в Россию и клуб в данной ситуации решил пойти ему навстречу, прекратив сотрудничество по обоюдному согласию.

Ожидается, что 32-летний футболист останется в Германии и не будет готовиться к возобновлению сезона. "Железнодорожники", в свою очередь, сэкономят на зарплате игрока.

Хеведес выступал за "Локо" с лета 2018 года, сыграл 50 матчей и забил 4 гола. Его контракт с клубом был рассчитан ещё на один сезон.

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