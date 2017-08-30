Хеведес прибыл в медицинский центр "Ювентуса"

Теги шалькебенедикт хеведесювентус

Хеведес прибыл в медицинский центр "Ювентуса"Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес уже находится в медицинском центре "Ювентуса".

До конца дня 29-летний игрок пройдет обследование, после чего стороны заключат соглашение.

По неофициальной информации, речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

Туринцы выплатят за сезон 3,5 миллиона евро, а затем выкупят контракт игрока за 11,5 миллиона евро. 

Читайте: Хеведес в скором времени станет игроком "Ювентуса"  | http://soccernews.ru

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