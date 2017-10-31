Хеведес приступил к тренировкам в общей группе

Теги ювентусбенедикт хеведес

Хеведес приступил к тренировкам в общей группеЗащитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам в общей группе.

Как известно, немецкий футболист получил повреждение 21 сентября на тренировке команды. Тогда у него был выявлен рецидив мышечной травмы.

Напомним, что футболист играет за "Ювентус" на правах аренды. Права на Хеведеса принадлежат "Шальке". 

Читайте: "Ювентус" сомневается в целесообразности выкупа Хеведеса http://soccernews.ru

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