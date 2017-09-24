Хеведес пропустит четыре недели

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Хеведес пропустит четыре недели

Стали известны сроки восстановления защитника "Ювентуса" Бенедикта Хеведеса, который получил на тренировке травму левого бедра.

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 29-летний немец пропустит около четырёх недель.

Напомним, что Хеведес перешёл в "Ювентус" прошлым летом на правах аренды, но из-за проблем со здоровьем пока не смог дебютировать за туринцев.

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