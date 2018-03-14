Хеведес пропустит матч с "Аталантой"

Защитник туринского "Ювентуса" Бенедикт Хеведес не поможет своей команде в перенесённом матче 26-го тура Серии А против "Аталанты", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, немецкий центрбек пропустит эту игру из-за мышечного повреждения.

Стоит отметить, что из-за регулярных травм 30-летний Хеведес успел сыграть за "бьянконери" в этом сезоне только один матч.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Аталанта" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru