Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес заявил, что в России недостаточно внимания уделяют эпидемии коронавируса.

Ранее главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин заявил, что тренировки команды пока не отменены из-за коронавируса.

"В кафе много людей, улицы переполнены. Я удивлен игрой в Ростове: стадион был переполнен. Это безумие", - сказал Хеведес.

РПЛ приостановлен до 10 апреля. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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