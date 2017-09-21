Хеведес снова выбыл из строя

Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес вновь угодил в лазарет, сообщает официальный сайт туринского клуба.

29-летний немец получил мышечное повреждение левого бедра. Степень серьёзности травмы и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.

Напомним, что "Ювентус" арендовал Хеведеса у "Шальке" в конце августа, однако беку сборной Германии пока не удалось дебютировать за "бьянконери".

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