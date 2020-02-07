Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"

Теги зенит санкт-петербургбавария мюнхенлокомотив москвабенедикт хеведес

Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес порассуждал о возможностях "Зенита".

"То, что к "Зениту" в России особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.  Можно ли сравнить "Зенит" с "Баварией"? Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с "Баварией".

"Зенит" может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только "Бавария". Единственное - сейчас дортмундская "Боруссия" может немножко составить конкуренцию, но не всегда её выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям "Зенит" в России - это как "Бавария" в Германии", - сказал Хеведес.

Стоит отметить, что "Бавария" становилась победителем Бундеслиги семь сезонов подряд и лидирует в текущем розыгрыше.

За аналогичный период "Зенит" выиграл РПЛ всего два раза, хотя в этом сезоне шансы "сине-бело-голубых" на титул также довольно велики.

Не пропустите: Хеведес высказался о сорвавшемся переходе в "Кёльн". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде

Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 20 15
Полная таблица

топ-5 тегов