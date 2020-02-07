Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес порассуждал о возможностях "Зенита".

"То, что к "Зениту" в России особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание. Можно ли сравнить "Зенит" с "Баварией"? Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с "Баварией".

"Зенит" может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только "Бавария". Единственное - сейчас дортмундская "Боруссия" может немножко составить конкуренцию, но не всегда её выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям "Зенит" в России - это как "Бавария" в Германии", - сказал Хеведес.

Стоит отметить, что "Бавария" становилась победителем Бундеслиги семь сезонов подряд и лидирует в текущем розыгрыше.

За аналогичный период "Зенит" выиграл РПЛ всего два раза, хотя в этом сезоне шансы "сине-бело-голубых" на титул также довольно велики.

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