Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес порассуждал о возможностях "Зенита".
"То, что к "Зениту" в России особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание. Можно ли сравнить "Зенит" с "Баварией"? Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с "Баварией".
"Зенит" может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только "Бавария". Единственное - сейчас дортмундская "Боруссия" может немножко составить конкуренцию, но не всегда её выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям "Зенит" в России - это как "Бавария" в Германии", - сказал Хеведес.
Стоит отметить, что "Бавария" становилась победителем Бундеслиги семь сезонов подряд и лидирует в текущем розыгрыше.
За аналогичный период "Зенит" выиграл РПЛ всего два раза, хотя в этом сезоне шансы "сине-бело-голубых" на титул также довольно велики.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15