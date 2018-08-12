Хеведес: "У меня были и другие предложения из России"

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Хеведес: "У меня были и другие предложения из России"Новоиспеченный защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес признался, что мог оказаться в другом российском клубе.

"Штоффельсхаус много рассказывал мне про "Локомотив" и Москву. Описывал, как там красиво. Так сложилось мое первое впечатление. Были другие предложения из России и Европы, но я сравнил их и понял, что "Локомотив" - лучший вариант", - цитирует 30-летнего бека Спорт24.

Напомним, Смолов дебютирует за "Локомотив" в матче с "Оренбургом". | soccernews.ru

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