Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявил, что защитник команды Бенедикт Хеведес в скором времени станет игроком "Ювентуса".

"Осталось лишь согласовать детали. Бене может лететь в Турин на медосмотр", - сказал функционер.

Ожидается, что "Ювентус" арендует Хеведеса на один сезон. Туринцы смогут выкупить футболиста за 11,5 миллиона евро.

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