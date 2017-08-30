Хеведес в скором времени станет игроком "Ювентуса"

Теги шалькебенедикт хеведесювентус

Хеведес в скором времени станет игроком "Ювентуса"Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявил, что защитник команды Бенедикт Хеведес в скором времени станет игроком "Ювентуса".

"Осталось лишь согласовать детали. Бене может лететь в Турин на медосмотр", - сказал функционер.

Ожидается, что "Ювентус" арендует Хеведеса на один сезон. Туринцы смогут выкупить футболиста за 11,5 миллиона евро.

Читайте: "Ювентус" договорился о трансфере Хеведеса  | http://soccernews.ru

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