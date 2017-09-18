Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес вернулся в общую группу, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист рассчитывает сыграть против "Фиорентины". Игра состоится 20 сентября.

Сообщается, что в течении нескольких недель Хеведес будет находится под присмотром врачей, для избежания рецидива.

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