Хеведес вернулся в общую группу

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Хеведес вернулся в общую группу

Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес вернулся в общую группу, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист рассчитывает сыграть против "Фиорентины". Игра состоится 20 сентября.

Сообщается, что в течении нескольких недель Хеведес будет находится под присмотром врачей, для избежания рецидива.

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