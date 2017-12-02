Хеведес выбыл до конца года

Защитник туринского "Ювентуса" Бенедикт Хеведес вновь угодил в лазарет, сообщает официальный сайт клуба.

У 29-летнего немца случился рецидив мышечной травмы бедра, в связи с чем, он пропустит остаток календарного года.

Стоит отметить, что Хеведес из-за постоянных проблем со здоровьем сыграл в этом сезоне всего 1 матч.

Не пропустите: Сандро может покинуть "Ювентус". | http://soccernews.ru