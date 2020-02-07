Хеведес высказался о сорвавшемся переходе в "Кёльн"

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес ответил на вопросы о своём несостоявшемся трансфере в "Кёльн".

"Получилось так, как получилось. Это уже прошлое, и я не хочу больше об этом говорить. Могу только заверить, что сейчас я полностью сконцентрирован на "Локомотиве". Ещё раз повторю, что нам необходимо хорошо стартовать, набирать очки, поэтому я полностью сконцентрирован на этом. Нам надо подняться в таблице. Прошлое я уже оставил за бортом. Нам сейчас необходимо занять наивысшее место в таблице, а дальше будем смотреть.

Комфортно ли мне в России? Если отвечать на этот вопрос со спортивной точки зрения - меня всё устраивает. Мне нравится "Локомотив" как бренд, как семья; как я здесь развиваюсь, какая у команды структура. С этим вообще проблем нет. "Локо" - амбициозная команда. Команда, которая всегда нацелена на высокие места в РПЛ, которая пробует себя на международной арене. Единственная проблема, которая у меня возникает в России - моя семья. Она не может постоянно находиться в России, ей приходится уезжать. И мне как семейному человеку некомфортно в бытовом плане. Но в спортивном отношении здесь всё прекрасно", - сказал Хеведес.

Немец выступает за "железнодорожников" с июля 2018 года, в текущем сезоне он сыграл 21 матч, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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