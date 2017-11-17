Хеведес: "Я хочу помогать "Ювентусу" уже со следующего матча"

Немецкий защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес заявил, что он восстановился после травмы и готов выйти на поле.

"Моя карьера в "Ювентусе" началась неудачно из-за травмы. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы как может скорее дебютировать за клуб. Хочу помогать команде уже со следующего матча. Нас ждет непростой поединок с "Сампдорией", но мы - "Ювентус" и хотим победить. Понимаю, что некоторые игроки разочарованы неудачей сборной Италии, но они все являются профессионалами и справятся с этим.

Затем нас ожидает тяжелый матч с "Барселоной", но нам не стоит беспокоиться. За последние три года мы дважды доходили до финала Лиги Чемпионов, поэтому можем победить", - приводит слова Хеведеса официальный сайт клуба.

Напомним, что "Ювентус" арендовал 29-летнего Хеведеса у "Шальке" минувшим летом. Из-за травм футболист не провел за туринский клуб ни одного матча.

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