Хеведес: "Я с нетерпением жду знакомства с "Локомотивом" и русской культурой"

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Хеведес: "Я с нетерпением жду знакомства с "Локомотивом" и русской культурой"

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хеведес дал первое интервью после трансфера в московский клуб.

"Я с нетерпением жду знакомства с "Локомотивом" и русской культурой. За время, проведенное в "Ювентусе", я был рад оказаться в новой культуре, выучить новый язык и получить очередной опыт в моей карьере. К сожалению, мы в Германии мало знаем о российском чемпионате, так как он там малопопулярен. При этом я знаю, что здесь сильные команды, я с нетерпением жду знакомства со своими партнерами по команде и соперниками по чемпионату" - приводят слова Хеведеса российские СМИ.

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