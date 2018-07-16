"Хэй-хэй, Путин!" - игроки сборной Франции спели песню о президенте РФ

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"Хэй-хэй, Путин!" - игроки сборной Франции спели песню о президенте РФИгроки сборной Франции во время своих вчерашних празднований в раздевалке "Лужников" спели песню о президенте России Владимире Путине.

Песнопения французов отлично "зашли" президенту ФИФА Джанни Инфантино, а сам Владимир Путин отреагировал скромно.

Напомним, в России проявились первые проблемы со стадионами после ЧМ. | soccernews.ru

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