Хейбьерг высказался перед матчем против Уэльса

Теги пьер-эмииль хейбьерггарет бэйлчемпионат европыдания

Хейбьерг высказался перед матчем против УэльсаФото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Футболист сборной Дании и "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался перед матчем против Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы.

"За последние 10 лет я видел не так много футболистов, которые могут делать то, на что способен Гарет. Он забил больее 100 голов за "Реал". Это футболист высокого уровня, отличный парень и настоящий лидер. Бэйл — один из лучших пратнеров в моей карьере, и я отлично знаю, какое огромное значение для него имеет сборная Уэльса", — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Дания сыграет с Уэльсом 26 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Амстердам.

Также не пропустите: Коваленко может покинуть "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе

"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов