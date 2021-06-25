Хейбьерг высказался перед матчем против Уэльса
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Футболист сборной Дании и "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался перед матчем против Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы.
"За последние 10 лет я видел не так много футболистов, которые могут делать то, на что способен Гарет. Он забил больее 100 голов за "Реал". Это футболист высокого уровня, отличный парень и настоящий лидер. Бэйл — один из лучших пратнеров в моей карьере, и я отлично знаю, какое огромное значение для него имеет сборная Уэльса", — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Дания сыграет с Уэльсом 26 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Амстердам.
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