Хиддинк: "Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что ему нравится российский нападающий Артем Дзюба.

"Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце. Он может забить хороший гол, как Египту, но его ценность не только в этом. Знаю, что Артем способен растрясти всю команду в раздевалке, вносит в нее много мужества. Его нельзя назвать самым техничным и мастеровитым игроком сборной, но вы никогда не забудете о его присутствии на поле. Он всегда дает о себе знать", - сказал он.

На ЧМ-2018 Дзюба забил два гола в двух матчах.

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