Хиддинк может стать тренером сборной Австралии

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Хиддинк может стать тренером сборной Австралии

Голландский тренер Гус Хиддинк может возглавить сборную Австралию.

Как сообщают российские СМИ, стороны ведут переговоры. Анге Постекоглу, который вывел Австралию на ЧМ-2018 по собственному желанию покинул команду.

Напомним, что Хиддинк уже возглавлял Австралию и вывел команду из группы на ЧМ-2006.

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