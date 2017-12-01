Хиддинк может стать тренером сборной Австралии

Голландский тренер Гус Хиддинк может возглавить сборную Австралию.

Как сообщают российские СМИ, стороны ведут переговоры. Анге Постекоглу, который вывел Австралию на ЧМ-2018 по собственному желанию покинул команду.

Напомним, что Хиддинк уже возглавлял Австралию и вывел команду из группы на ЧМ-2006.

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