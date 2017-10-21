Хиддинк может возглавить "Милан"

Руководство "Милана" продолжает искать нового главного тренера на случай увольнения Винченцо Монтеллы, которому дали два матча на исправление ситуации.

Как сообщает Voetbalzone, одним из претендентов на пост наставника "россонери" считается известный голландский специалист Гус Хиддинк.

Стоит отметить, что 70-летний Хиддинк уже больше года не занимается тренерской деятельностью. Последним местом его работы был "Челси", который экс-рулевой сборной России покинул летом 2016 года. | http://soccernews.ru