Хиддинк - о работе Эвребе в матче "Челси" - "Барса" в 2009-м: "Единственный раз, когда я подумал, что арбитр мог быть куплен"
Бывший главный тренер "Челси" Гус Хиддинк вспомнил о скандальном судействе в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2008/09 против "Барселоны".
Напомним, что игру, которая завершилась ничьей 1:1, обслуживал норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе.
"Меня удивляло происходящее, потому что до этого матча рефери прекрасно выполнял свою работу. Было ли это худшим судейством, которое я видел? Пожалуй, да. Это был единственный раз, когда я подумал, что арбитр мог быть куплен. Я до сих пор злюсь, когда вспоминаю о той встрече", - приводит слова Хиддинка The Sun.
Существует теория, что в УЕФА не хотели, чтобы в финале ЛЧ два года подряд играли "Челси" и "Манчестер Юнайтед", поэтому "синих" выбили из турнира с помощью Эвребе. Но доказательств заговора нет.
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