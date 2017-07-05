Хиддинк оценил игру сборной России на Кубке Конфедераций

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Хиддинк оценил игру сборной России на Кубке КонфедерацийБывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк дал оценку игре команды на Кубке Конфедераций-2017.

"Вижу, что Черчесов находится в процессе строительства конкурентоспособной команды для участия в таком турнире, как чемпионат мира. Это самое важное. На собственном опыте, со сборной Кореи в 2001 году, проходил через Кубокконфедераций. И точно знаю, что это определенная точка, на которой можно достаточно здраво и объективно оценить, где вы находитесь по сравнению с другими командами.

Эта команда - более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, - она делала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление", - сказал он.

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