Хиддинк оценил тренерские перспективы Анюкова

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Хиддинк оценил тренерские перспективы Анюкова

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк признался, что видит в бывшем защитнике национальной команды Александре Анюкове задатки хорошего тренера.

"Анюков мне очень нравится и как игрок, и как человек. Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. У него независимый ум. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи.

Саша никогда не боится выражать своё мнение, Он может довериться тренеру, а может сделать по своему. Анюков очень упрямый, по-хорошему. К тому же, в игре он всегда умел поддерживать баланс, был тактически обучен и в атаке, и обороне. Анюков может внести большой вклад в развитие игроков и сделать свои будущие команды эффективными. Буду с большим удовольствием следить за его карьерой", - сказал Хиддинк.

Напомним, что в четверг 37-летний Анюков объявил о завершении карьеры и намерении сосредоточиться на тренерской работе. По всей видимости, он вернётся в штаб Сергея Семака в "Зените", откуда ушёл в "Крылья Советов" чуть менее года назад.

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