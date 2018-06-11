Хиддинк поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира

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Хиддинк поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате МираИзвестный голландский тренер Гус Хиддинк поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Давайте начистоту. В последних матчах россияне не блистали, и это, конечно, не добавляет уверенности в себе. На Чемпионате Мира с психологической точки зрения важно будет победить в первом матче, и футболисты это прекрасно понимают. Соперник сборной России в матче открытия - Саудовская Аравия. Могу посоветовать собраться вместе в раздевалке, отбросить в сторону все ненужное, сконцентрироваться на общей цели.

Возможно, не так важно детально проработать тактические схемы, как создать нужный психологический настрой. Зачастую именно это является определяющим фактором. Болельщики ждут победы хозяев в стартовой игре, и весь мир будет наблюдать за этим матчем. Успех на старте турнира поможет россиянам обрести уверенность в себе. Сплоченный коллектив, объединенный общей целью, способен на все", - цитирует 71-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Мхитарян также высказался о предстоящем старте сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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