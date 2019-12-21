Хиддинк получил должность в ПСВ

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Хиддинк получил должность в ПСВ

Известный голландский тренер Гус Хиддинк продолжит карьеру в ПСВ.

73-летний специалист с января займёт должность консультанта клуба из Эйндховена. Он будет курировать деятельность тренерского штаба.

Последней командой Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он покинул в сентябре.

Ранее именитый наставник возглавлял ПСВ с 1987 по 1990 и с 2002 по 2006 год. Также он известен по работе в сборной России и "Анжи".

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