Хиддинк получил должность в ПСВ
Известный голландский тренер Гус Хиддинк продолжит карьеру в ПСВ.
73-летний специалист с января займёт должность консультанта клуба из Эйндховена. Он будет курировать деятельность тренерского штаба.
Последней командой Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он покинул в сентябре.
Ранее именитый наставник возглавлял ПСВ с 1987 по 1990 и с 2002 по 2006 год. Также он известен по работе в сборной России и "Анжи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23