Хиддинк посетил тренировку сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды в Новогорске.

71-летний голландский специалист пообщался с игроками и тренерами, которые готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Напомним, что Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда выигрывала бронзовые медали Евро-2008.

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